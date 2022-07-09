Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok'a sürpriz telefon
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gündem geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok... 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalar sürerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan'ın Umut Bozok'u telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
09.07.2022 11:10 - Son Güncelleme: 09.07.2022 11:10