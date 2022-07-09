Vav TV İzle
Haberler Spor Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok'a sürpriz telefon

Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok'a sürpriz telefon

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gündem geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok... 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalar sürerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan'ın Umut Bozok'u telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

09.07.2022 11:10 - Son Güncelleme: 09.07.2022 11:10
Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok’a sürpriz telefon

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok’a sürpriz telefon

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarına devam ediyor.

Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok’a sürpriz telefon

Cimbom'da hedef golcü takviyesi.

Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok’a sürpriz telefon

Bu doğrultuda Aslan, Umut Bozok'u kadrosuna katma peşinde.

Arda Turan transferde Galatasaray için devreye girdi! Umut Bozok’a sürpriz telefon

Umut Bozok transferinde Galatasaray adına sürpriz bir isim devreye girdi.

SON DAKİKA