Son dakika: Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu
Son dakika haberi... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.
09.07.2022 18:21 - Son Güncelleme: 09.07.2022 18:21
Son dakika haberi... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğunu, 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 yenen 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina elde etti.
Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı kadın tenisçi Jabeur ile büyük turnuvalarda finale yükselen ilk Kazak raket Rybakina arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.