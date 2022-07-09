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Son dakika: Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

Son dakika haberi... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.

09.07.2022 18:21 - Son Güncelleme: 09.07.2022 18:21
Son dakika: Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

Son dakika haberi... Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvaWimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğunu, 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 yenen 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina elde etti.

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Son dakika: Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina karşı karşıya geldi.

Son dakika: Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı kadın tenisçi Jabeur ile büyük turnuvalarda finale yükselen ilk Kazak raket Rybakina arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Son dakika: Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

Rakibinin 17 basit hatasına karşılık yalnızca 6 hata yapan Jabeur, 3 ve 9. oyunda servis kırdığı ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Son dakika: Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu

Rybakina, 2. setin başında bulduğu maçtaki ilk servis kırma puanını iyi değerlendirdi ve servis oyununu da alarak 2-0'lık skor avantajını yakaladı.

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