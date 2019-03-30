Fenerbahçe'de Visca atağı
Bu sezon şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle temasa geçen Sarı Lacivertliler, Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Visca'nın transferi için kolları sıvadı.
30.03.2019 14:41
- Son Güncelleme: 30.03.2019 14:41
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçirmekte olan Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlara başlayan Sarı-Lacivertliler'in listesinin ilk sıralarında iki isim var...
İlk bomba: Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca...
Yönetim, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkan Visca için ikinci kez Başakşehir'in kapısını çaldı.
Star'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye girmeye hazırlandığı bildirildi.