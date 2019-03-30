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Fenerbahçe'de Visca atağı

Bu sezon şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle temasa geçen Sarı Lacivertliler, Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Visca'nın transferi için kolları sıvadı.

30.03.2019 14:41 - Son Güncelleme: 30.03.2019 14:41
Fenerbahçe'de Visca atağı

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçirmekte olan Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için şimdiden düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Visca atağı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlara başlayan Sarı-Lacivertliler'in listesinin ilk sıralarında iki isim var...

Fenerbahçe'de Visca atağı

İlk bomba: Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca...

Fenerbahçe'de Visca atağı

Yönetim, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkan Visca için ikinci kez Başakşehir'in kapısını çaldı.

Fenerbahçe'de Visca atağı

Star'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye girmeye hazırlandığı bildirildi.

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