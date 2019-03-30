Fenerbahçe'de Visca atağı

Bu sezon şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle temasa geçen Sarı Lacivertliler, Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Visca'nın transferi için kolları sıvadı.

30.03.2019 14:41 - Son Güncelleme: 30.03.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





