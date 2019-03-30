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Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne tam manasıyla 'falso' çıkmıştı. Galatasaray taraftarının ilerleyen zamanlar için umutlu olduğu Mbaye Diagne, Galatasaray'daki kötü performansını umursamazcasına sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Diagne'nin önceki gün paylaştığı fotoğraf ise yine olay yarattı, binlerce yorum yapıldı.

30.03.2019 15:26 - Son Güncelleme: 30.03.2019 15:32
Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

GALATASARAY'IN ELİNDE PATLADI

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne koca bir hayal kırıklığı oldu. Bekleneni veremeyen Diagne, Galatasaray'da gösterdiği düşük performans umrunda değilmişçesine paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

'ARADA ARIZA YAPAN GOL MAKİNESİ'

Diagne 'Bebek arabam' dediği arabası ve çocuklarla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

'12 MİLYON BOŞA GİTTİ'

Diagne'nin paylaştığı fotoğrafta arabası dikkat çekerken takipçileri Diagne'nin Galatasaray'da gösterdiği performansa karşın sosyal medyada takındığı bu rahat tavırdan hoşnut olmadıklarını dile getirdi.

Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

Taraftarların yaptıkları yorumlar ise şöyle:

'Arabanda, sende iyileş artık'

'Hava atma gol at'

Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

'Bu adam hiç sakatmış gibi durmuyor'

'Altındaki arabayı haketmiyorsun'

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