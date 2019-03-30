Galatasaraylı Diagne'den taraftarı çıldırtan paylaşım! 'Hava atma gol at'

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne tam manasıyla 'falso' çıkmıştı. Galatasaray taraftarının ilerleyen zamanlar için umutlu olduğu Mbaye Diagne, Galatasaray'daki kötü performansını umursamazcasına sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Diagne'nin önceki gün paylaştığı fotoğraf ise yine olay yarattı, binlerce yorum yapıldı.

30.03.2019 15:26 - Son Güncelleme: 30.03.2019 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





