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Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ödeme krizi devam ediyor. Sevenlerini yasa boğan ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazadaki uçağın pilotuyla ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

30.03.2019 15:54 - Son Güncelleme: 30.03.2019 17:02
Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ödeme krizi devam ediyor. Öte yandan uçağın pilotuyla ilgini şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

İki ay önce uçağı düşen Sala'yla ilgili olarak oyuncunun eski kulübü Nantes ile yeni kulübü Cardiff City arasında çatışma yaşanıyor.

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşen transfere rağmen Cardiff City 'transferin gerçekleşmediğini' öne sürerek ödeme yapmayacağını FIFA'ya bildirmişti.

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

Nantes ise Galler kulübüne tepki göstererek parasını istiyor.

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

Cardiff City sözleşmenin yasal olarak bağlayıcılığı olmadığı konusunda ısrar ederken Nantes kulübü yeni bir belgeyle ortaya çıktı.

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