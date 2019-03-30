Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ödeme krizi devam ediyor. Sevenlerini yasa boğan ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazadaki uçağın pilotuyla ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

30.03.2019 15:54 - Son Güncelleme: 30.03.2019 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





