Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 45 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar kadrosuna Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Altay Bayındır gibi isimlerle takviye eden sarı lacivertli kulüpte bir transferde daha sona gelindi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiriyor. Yıldız oyuncu da transfer mesajını verdi.
11.07.2019 23:00
- Son Güncelleme: 11.07.2019 23:00
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda şimdiye dek kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı lacivertliler bir transferi daha tamamlamak üzere. Gelişmeyle ilgili olarak yıldız oyuncu da mesajı verdi.
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