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Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 45 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar kadrosuna Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Altay Bayındır gibi isimlerle takviye eden sarı lacivertli kulüpte bir transferde daha sona gelindi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiriyor. Yıldız oyuncu da transfer mesajını verdi.

11.07.2019 23:00 - Son Güncelleme: 11.07.2019 23:00
Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda şimdiye dek kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı lacivertliler bir transferi daha tamamlamak üzere. Gelişmeyle ilgili olarak yıldız oyuncu da mesajı verdi.

Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

2017 yılında Galatasaray'ın 5,3 milyon Euro karşılığında PAOK'tan transfer ettiği ve 2017-2018 sezonunda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda.

Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

Yıldız oyuncu resmi sosyal medya hesabından "Life's full of surprises / hayat sürprizlerle dolu." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın 9 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Rodrigues, Suudi Arabistan ekibiyle forma giydiği 11 maçta 1 gol atabildi.

Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

BU GECE GELİYOR
Öte yandan TRT Spor'un Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, transferdeki son detayların da halledilmesinin ardından bu gece İstanbul'a geliyor...

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