Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues'ten mesaj var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda şimdiye dek kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı lacivertliler bir transferi daha tamamlamak üzere. Gelişmeyle ilgili olarak yıldız oyuncu da mesajı verdi.