Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile şampiyon olarak kapatan ve Teknk Direktör Fatih Terim'in isteği doprultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından forvet hattına takviye yapmak için vitesi yükseltti. Uruguay'ın 'Yeni Suarez'i olarak görülen genç isim için temaslarda bulunan Cimbom bu transferi bitirmeye yakın. İşte detaylar...

11.07.2019 20:42 - Son Güncelleme: 11.07.2019 20:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





