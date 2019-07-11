GaleriSpor

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile şampiyon olarak kapatan ve Teknk Direktör Fatih Terim'in isteği doprultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından forvet hattına takviye yapmak için vitesi yükseltti. Uruguay'ın 'Yeni Suarez'i olarak görülen genç isim için temaslarda bulunan Cimbom bu transferi bitirmeye yakın. İşte detaylar...

11.07.2019 20:42 - Son Güncelleme: 11.07.2019 20:42
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a Uruguaylı forvet yolda!

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...