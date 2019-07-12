Haberler Web TV Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues İstanbul'da

Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues İstanbul'da

12.07.2019 04:41

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın transfer gündemindeki isimlerden Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları