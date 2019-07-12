Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues İstanbul'da

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın transfer gündemindeki isimlerden Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.
Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Garry Rodrigues İstanbul'da12.07.2019 04:41
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