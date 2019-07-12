Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...
Son dakika transfer haberi... 2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan yuvaya geri dönüyor. Gelen son bilgilere göre Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı. İddiaya göre Arda Turan'ın Florya'ya gelmesi an mesemesi! İşte Galatasaray'ın Arda Turan transferindeki son dakika gelişmesi...
12.07.2019 07:43
- Son Güncelleme: 12.07.2019 07:43
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