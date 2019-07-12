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Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Son dakika transfer haberi... 2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan yuvaya geri dönüyor. Gelen son bilgilere göre Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı. İddiaya göre Arda Turan'ın Florya'ya gelmesi an mesemesi! İşte Galatasaray'ın Arda Turan transferindeki son dakika gelişmesi...

12.07.2019 07:43 - Son Güncelleme: 12.07.2019 07:43
Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Son dakika haberine göre Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan, yuvası Galatasaray'a dönüyor! Fatih Terim onayı verdi...

Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

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