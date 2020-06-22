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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

Devre arasında Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu geçici olarak Tahir Karapınar'a emanet eden ve henüz bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde adı öne çıkan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini için menajerinden yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

22.06.2020 17:08 - Son Güncelleme: 22.06.2020 17:08
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

Önümüzdeki sezon adına Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleriyle görüşen sarı-lacivertli ekipte dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de ismi anılmıştı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

66 yaşındaki Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, gündemle ilgili değerlendirmeler yaparken, flaş bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

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"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek."

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...

"Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok."

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