Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi | Pellegrini'nin menajeri resmen açıkladı: 10 gün içinde Fenerbahçe'yle...
Devre arasında Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu geçici olarak Tahir Karapınar'a emanet eden ve henüz bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde adı öne çıkan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini için menajerinden yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...
22.06.2020 17:08
- Son Güncelleme: 22.06.2020 17:08
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