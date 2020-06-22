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Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Türk yıldızlar Avrupa devlerinin radarında... Juventus'a, Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha mı? Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen genç santrafor Eren Dinkçi için İtalyan devi Juventus'un resmi teklif yaptığı iddia edildi. Eren için daha önce Inter'in devreye girdiği iddia edilmişti.

22.06.2020 16:00 - Son Güncelleme: 22.06.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





