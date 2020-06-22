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Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Türk yıldızlar Avrupa devlerinin radarında... Juventus'a, Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha mı? Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen genç santrafor Eren Dinkçi için İtalyan devi Juventus'un resmi teklif yaptığı iddia edildi. Eren için daha önce Inter'in devreye girdiği iddia edilmişti.

22.06.2020 16:00 - Son Güncelleme: 22.06.2020 16:00
Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Son dönemlerde Avrupa takımlarındaki performanslarıyla göz dolduran Türk yıldızları radarına alan dev kulüpler girişimlerini sürdürüyor.

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Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma forması giyen Cengiz Ünder, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Juventus forması giyen Merih Demiral ve birçok Türk yıldız, kulüplerinde göz doldurmaya devam ediyor.

Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Transferde arayışlarını hızlandıran Ronaldo'lu Juve, kadrosuna Merih Demiral'in yanı sıra bir Türk ismi daha katmaya hazırlanıyor.

Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

Fotomaç'ın haberine göre; Son dönemde gösterdiği performansla özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran ve bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 20 maçta 22 gol atmasının yanında 12 de asist kaydeden genç yıldız Eren Dinkçi'yi radarına alan Juventus, 18'lik Türk yıldıza ilk teklifini yaptı.

Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti

İngiltere kaynaklı haber sitesi Sky Sports'un haberine göre; Juventus, Almanya U19 Bundesliga'da inanılmaz performanslar gösteren Eren Dinkçi'yi yakın takibe aldı.

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