Juventus'a bir Türk daha | 18'lik genç yeteneğe teklif gitti
Türk yıldızlar Avrupa devlerinin radarında... Juventus'a, Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha mı? Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen genç santrafor Eren Dinkçi için İtalyan devi Juventus'un resmi teklif yaptığı iddia edildi. Eren için daha önce Inter'in devreye girdiği iddia edilmişti.
22.06.2020 16:00
- Son Güncelleme: 22.06.2020 16:00
Fotomaç'ın haberine göre; Son dönemde gösterdiği performansla özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran ve bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 20 maçta 22 gol atmasının yanında 12 de asist kaydeden genç yıldız Eren Dinkçi'yi radarına alan Juventus, 18'lik Türk yıldıza ilk teklifini yaptı.
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