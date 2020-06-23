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Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

Süper Lig heyecanı 28.haftasında oynanan maçlarla devam etti. Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fraport-Tav Antalyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta sonuçları.

23.06.2020 09:25 - Son Güncelleme: 23.06.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





