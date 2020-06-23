Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları
Süper Lig heyecanı 28.haftasında oynanan maçlarla devam etti. Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fraport-Tav Antalyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta sonuçları.
28. hafta oynanan maçların sona ermesinin ardından lider de değişti. Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere tamamlayan Trabzon, 57 puanla ikinci sıraya yerleşirken; Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir ise 59 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
28.HAFTA TOPLU SONUÇLARI
Pazar günü Konyaspor'a konuk olan Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı. Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayan Galatasaray ise, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 51 puan ile 4. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da büyük darbe aldı.