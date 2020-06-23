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Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

Süper Lig heyecanı 28.haftasında oynanan maçlarla devam etti. Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fraport-Tav Antalyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta sonuçları.

23.06.2020 09:25 - Son Güncelleme: 23.06.2020 09:32
Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

28. hafta oynanan maçların sona ermesinin ardından lider de değişti. Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere tamamlayan Trabzon, 57 puanla ikinci sıraya yerleşirken; Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir ise 59 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

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Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

28.HAFTA TOPLU SONUÇLARI

Pazar günü Konyaspor'a konuk olan Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı. Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayan Galatasaray ise, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 51 puan ile 4. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da büyük darbe aldı.

Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların kalan maçları şöyle;

Başakşehir'in kalan maçları:
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)

Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

Trabzonspor'un kalan maçları:
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

Süper Lig'de son puan durumu, kalan maçlar ve 28.hafta maç sonuçları

Sivasspor'un kalan maçları:
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)

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