Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...
Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe gözünü yeniden Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 ismi açıklayan sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde Bundesliga'dan bir başka yıldızı daha kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...
03.07.2019 10:25
- Son Güncelleme: 03.07.2019 10:26
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.
Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 transferi resmen açıkladı.
Bunlar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'ydu...
Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Bundesliga'dan bir ismi daha renklerine bağlıyor. İşte transferin detayları;
Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka'nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.