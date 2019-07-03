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Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe gözünü yeniden Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 ismi açıklayan sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde Bundesliga'dan bir başka yıldızı daha kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...

03.07.2019 10:25 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:26
Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.

Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Bunlar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'ydu...

Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Bundesliga'dan bir ismi daha renklerine bağlıyor. İşte transferin detayları;

Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka'nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

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