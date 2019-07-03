Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu! İşte o son dakika gelişmesi...

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe gözünü yeniden Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 ismi açıklayan sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde Bundesliga'dan bir başka yıldızı daha kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...

03.07.2019 10:25 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





