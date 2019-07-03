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Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Geçtiğimiz yılı çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi. Kamp çalışmaları öncesi Terim'in olmazsa olmaz dediği yıldızlardan hiçbirinin kadroya katılmaması planları alt üst etti. Ayrıca takımdan gönderilecek yıldızlara da talip çıkmaması sarı kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan bir diğer gelişme oldu. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri...

03.07.2019 10:46 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:46
Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Galatasaray yeni sezon öncesini transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, yönetimden yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi.

Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Yönetim transfer çalışmalarına hız verirken yeni bir kriz patlak verdi.

Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı yıldızlar, "Takım bul" çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Fotomaç'ın haberine göre Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray krizden çıkmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...

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