Galatasaray'da büyük kriz! Terim'in planları alt üst oldu

Geçtiğimiz yılı çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi. Kamp çalışmaları öncesi Terim'in olmazsa olmaz dediği yıldızlardan hiçbirinin kadroya katılmaması planları alt üst etti. Ayrıca takımdan gönderilecek yıldızlara da talip çıkmaması sarı kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan bir diğer gelişme oldu. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri...

03.07.2019 10:46 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





