Dimitris Pelkas İstanbul'un diğer yakasına! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dimitris Pelkas için 'satılabilir' onayı vermesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pelkas, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Detaylar takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in özel haberinde...
18.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:22
Takıma katıldığı dönemden beri oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanan Yunan kanat oyuncusu Dimitris Pelkas, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.