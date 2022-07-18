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Haberler Spor Dimitris Pelkas İstanbul'un diğer yakasına! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...

Dimitris Pelkas İstanbul'un diğer yakasına! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dimitris Pelkas için 'satılabilir' onayı vermesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pelkas, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Detaylar takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in özel haberinde...

Osman Cengiz
takvim.com.tr
Özel haber
18.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:22
Fenerbahçe’de satış listesine konan Dimitris Pelkas İstanbul’un diğer yakasına! Beşiktaş’a önerildi...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de satış listesine konan Dimitris Pelkas İstanbul’un diğer yakasına! Beşiktaş’a önerildi...

Yeni sezon öncesi transferler yapılırken ayrılacak isimlerde birer birer belli olmaya başladı.

Fenerbahçe’de satış listesine konan Dimitris Pelkas İstanbul’un diğer yakasına! Beşiktaş’a önerildi...

Bu kapsamda Jesus'un satılabilir onayı verdiği Pelkas ,İstanbul'un diğer yakasına geçebilir!

Fenerbahçe’de satış listesine konan Dimitris Pelkas İstanbul’un diğer yakasına! Beşiktaş’a önerildi...

Takıma katıldığı dönemden beri oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanan Yunan kanat oyuncusu Dimitris Pelkas, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Fenerbahçe’de satış listesine konan Dimitris Pelkas İstanbul’un diğer yakasına! Beşiktaş’a önerildi...

İstanbul'u çok seven ve bu yaz dünya evine giren Pelkas Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.

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