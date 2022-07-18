Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Peki şimdi ne olacak?
Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde rakibi Sturm Graz olurken, Başakşehir'in Konferans Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Maccabi Netanya, Konyaspor'un Konferans Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi ise BATE Borisov oldu. Peki temsilcilerimiz gruplara kalmak için neler yapmalı? İşte detaylar...
18.07.2022 16:33 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:33
Avrupa futbolunun en büyük arenası olan Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti.
RAKİP STURM GRAZ
İkinci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin üçüncü ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.
GRAZ SONRASI PLAY-OFF
Temsilcimiz, Sturm Graz'ı da başarılı bir şekilde geçmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Union SG - Rangers galibi veya Benfica - Midtylland/AEK Larnaca galibi ile karşı karşıya gelecek.