Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu! Peki şimdi ne olacak?

GRAZ SONRASI PLAY-OFF

Temsilcimiz, Sturm Graz'ı da başarılı bir şekilde geçmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Union SG - Rangers galibi veya Benfica - Midtylland/AEK Larnaca galibi ile karşı karşıya gelecek.