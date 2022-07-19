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Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul'a geliyor

Bir süredir forvet arayışını sürdüren Galatasaray, istediği santraforu buldu. Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen, Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis'i de takımdan yollamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Benfica'nın yıldız golcüsü Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Peki oyuncu hangi gün İstanbul'da olacak? İşte detaylar...

19.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:30
Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul’a geliyor

Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen, Mostafa Mohamed ile de yollarını ayırması an meselesi olan Galatasaray, yeni forvetini buldu.

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Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul’a geliyor

Sarı kırmızılılar, Benfica forması giyen İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul’a geliyor

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, yıldız futbolcunun transfer anlaşması kiralık olarak yapıldı.

Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul’a geliyor

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, kiralama için 1 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmaya 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu da koyuldu.

Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul’a geliyor

Golcü oyuncunun 19 Temmuz Salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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