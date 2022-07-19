Galatasaray Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul'a geliyor
Bir süredir forvet arayışını sürdüren Galatasaray, istediği santraforu buldu. Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen, Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis'i de takımdan yollamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Benfica'nın yıldız golcüsü Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Peki oyuncu hangi gün İstanbul'da olacak? İşte detaylar...
19.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:30
Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen, Mostafa Mohamed ile de yollarını ayırması an meselesi olan Galatasaray, yeni forvetini buldu.
İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI
Galatasaray, kiralama için 1 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmaya 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu da koyuldu.