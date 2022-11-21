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Haberler Spor Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertlilerde başarılı bir dönem geçiriyor. Jorge Jesus'un patronluğunda taraftarlarını memnun etmeyi başaran Fenerbahçe'de deneyimli teknik adamın 1 yıllık kontratı gelecek yıl için tehlike yaratıyor.

21.11.2022 15:45 - Son Güncelleme: 21.11.2022 15:48
Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon verilen mücadele sonucunda ligi ikinci sırada bitirerek şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, bu sezon zirvede yer alıyor.

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Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Sezon başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam ile iyi bir sezon geçiriyor.

Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkartan ve ligde de lider yapan Jesus'un 1 yıllık sözleşmesi akıllarda soru işareti yaratırken Fenerbahçe'de korkulan tehlike her an gerçekleşebilir.

Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

Herkesin takdir ettiği bir futbol oynayan Jesus'un Fenerbahçe'si Dünya Kupası arasına Giresunspor mağlubiyetiyle girerek arayı 29 puanla lider tamamladı.

Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi

JESUS'UN TALİPLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe'yi bu sezon atağa kaldıran Jorge Jesus'a olan ilgi giderek büyüyor. Ancak Portekizli hocanın sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek.

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