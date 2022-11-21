Fenerbahçe’de korkulan oluyor! İşte yaklaşan Jorge Jesus tehlikesi
Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertlilerde başarılı bir dönem geçiriyor. Jorge Jesus'un patronluğunda taraftarlarını memnun etmeyi başaran Fenerbahçe'de deneyimli teknik adamın 1 yıllık kontratı gelecek yıl için tehlike yaratıyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon verilen mücadele sonucunda ligi ikinci sırada bitirerek şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, bu sezon zirvede yer alıyor.
Sezon başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam ile iyi bir sezon geçiriyor.
Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkartan ve ligde de lider yapan Jesus'un 1 yıllık sözleşmesi akıllarda soru işareti yaratırken Fenerbahçe'de korkulan tehlike her an gerçekleşebilir.
Herkesin takdir ettiği bir futbol oynayan Jesus'un Fenerbahçe'si Dünya Kupası arasına Giresunspor mağlubiyetiyle girerek arayı 29 puanla lider tamamladı.
JESUS'UN TALİPLERİ ARTIYOR
Fenerbahçe'yi bu sezon atağa kaldıran Jorge Jesus'a olan ilgi giderek büyüyor. Ancak Portekizli hocanın sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek.