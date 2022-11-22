Vav TV İzle
Haberler Spor Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler ilk 4 maç sonunda maça ilave edilen süre konusunda ikiye bölündü. Bazı futbolseverler, maçların sonuna fazla süre eklendiğini belirtirken, bazı taraftarlar ise maçların uzamasına olumlu baktı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
22.11.2022 12:01 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:01
Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

FIFA'nın 'Eksik süreleri olabildiğince uzatmalarda oynatalım' uyarısı sonrası, Dünya Kupası'nda ilk 4 maçtaki toplam uzatma süreleri dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

Şimdiye kadar oynanan maçların devre ve maç sonlarına eklenen toplam uzatma süresi 63 dakika... Neredeyse 4 maça 1 maç kadar süre eklendi.

Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

Dünya Kupası'nın açılış maçı Katar ile Ekvador arasındaydı. Devre ve maç sonuna toplamda 12 dakika eklendi.

Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

İngiltere-İran maçına ise rekor uzatma verildi. Maç toplamda 29 dakika fazladan oynandı.

Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!

İran kalecisi Alireza Beiranvand'ın sakatlanması sonrası oyun uzun bir süre durunca hakem ilk yarının sonuna da tam 14 dakika uzatma ekledi.

SON DAKİKA