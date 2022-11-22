Dünya Kupası’nda dikkat çeken detay! 4 maçta 68 dakika ekstra süre!
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler ilk 4 maç sonunda maça ilave edilen süre konusunda ikiye bölündü. Bazı futbolseverler, maçların sonuna fazla süre eklendiğini belirtirken, bazı taraftarlar ise maçların uzamasına olumlu baktı.
22.11.2022 12:01 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:01
FIFA'nın 'Eksik süreleri olabildiğince uzatmalarda oynatalım' uyarısı sonrası, Dünya Kupası'nda ilk 4 maçtaki toplam uzatma süreleri dikkat çekti.
Dünya Kupası'nın açılış maçı Katar ile Ekvador arasındaydı. Devre ve maç sonuna toplamda 12 dakika eklendi.