Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! İrfan Can Kahveci kararı bardağı taşırdı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz baş gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, 20 milyon euro kazandığı iddia edilen Jose Mourinho'yu oynanan futbol nedeniyle eleştirilerin hedefine koydu. Jose Mourinho'nun hedef olmasının bir diğer sebebi ise geçen sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci ile ilgili aldığı karar. İrfan Can Kahveci'nin kulübede oturtulması tarafarın sabrını taşırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Teknik Direkötür Jose Mourinho'nun 3 maçta oynattığı futbol kriz yarattı. Taraftar İrfan Can Kahveci kararına da tepki gösterdi.
JOSE MOURINHO'DAN BEKLENTİ YÜKSEK
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra beklenti çok fazla yükselmişti. Sarı- Lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktörle anlaşarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Ancak bu sezon oynanan 3 resmi maçtaki görüntü nedeniyle taraftar endişeli. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı, oynanan futbol ve oyuncu tercihleri nedeniyle 20 milyon Euro kazandığı iddia edilen Mourinho'yu eleştiri yağmuruna tuttu.