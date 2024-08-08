Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! İrfan Can Kahveci kararı bardağı taşırdı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz baş gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, 20 milyon euro kazandığı iddia edilen Jose Mourinho'yu oynanan futbol nedeniyle eleştirilerin hedefine koydu. Jose Mourinho'nun hedef olmasının bir diğer sebebi ise geçen sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci ile ilgili aldığı karar. İrfan Can Kahveci'nin kulübede oturtulması tarafarın sabrını taşırdı. İşte detaylar...