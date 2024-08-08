Ferdi Kadıoğlu için servet ödemeye hazırlar! İngilizler çıldırdı! Rekor bonservis

Transferlerini bir bir tamamlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yıldız oyunculara gelen tekliflere çevrilmiş durumda. Son olarak, dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu ile yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübünün, rekor bir teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...