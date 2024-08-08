Ferdi Kadıoğlu için servet ödemeye hazırlar! İngilizler çıldırdı! Rekor bonservis

Transferlerini bir bir tamamlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yıldız oyunculara gelen tekliflere çevrilmiş durumda. Son olarak, dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu ile yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübünün, rekor bir teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferler peş peşe yaşandı.
Kanarya, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alırken Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun'u kadrosuna transfer etti.
YILDIZ İSİMLERİN TAKVİYELERİNE İMZA ATILDI
Yerli havuzunu bu isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Saint Maximin ve En Nesyri transferleriyle de taraftarların beklediği yıldız takviyelerine imza attı.