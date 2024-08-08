Gözler yeni transferlerde! İşte Trabzonspor-Rapid Wien maçı muhtemel ilk 11'leri...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırlayacak. Bordo mavililer evinde oynayacağı mücadelede elde edeceği skorla Avusturya'ya avantajlı gitmek ve adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın zorlu randevuda hangi isimlere şans vereceği de merakla bekleniyor. Gözler özellikle yeni transferlerden Stefan Savic'in üzerinde olacak. İşte Trabzonspor'un Rapid Wien maçı muhtemel 11'i…
Geçen sezon elde ettiği üçüncülüğün ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 ve 1 -0'lık sonuçlarla elemişti. Bordo mavililerin 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Rapid Wien oldu. Senelerdir Avrupa kupalarında boy gösteren ve zaman zaman üst turlara da yükselen Avusturya temsilcisi ile iki kritik maça çıkacak olan Fırtına, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak Avusturya'daki rövanşa çıkmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin sahaya çıkması beklenen kadro da belli oldu. İşte detaylar...
Yeni sezonda hem Süper Lig ve Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen bordo mavili ekip, 9 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yönetim, futbolcuların büyük kısmını kampa yetiştirdi. İlk etapta Standard Liege'den Denis Dragus ve Cihan Çanak, Glasgow Rangers'tan John David Lundstram ve Borna Barisic, Hull City'den Ozan Tufan ve Al-Fayha'dan Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlandı.
TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELDİ
Bir süre sessiz kalındı ancak bu sırada Thomas Meunier'in kontratını tek taraflı feshetmesi tüm hesapları bozdu. Yerine Baavista'dan Pedro Malheiro hamlesi yapılarak sağ bek pozisyonu için arayış sonlandırıldı. Ozan Tufan alternatifinin de olması ekstra bir futbolcu transferine gerek bırakmadı. Savunmanın lideri olması için de Atletico Madrid'de 9 senedir top koşturan Stefan Savic ile el sıkışıldı. Son olarak da daha önce de bordo mavililerde forma giyen Okay Yokuşlu'nun geri döndüğü duyuruldu.