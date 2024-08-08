Gözler yeni transferlerde! İşte Trabzonspor-Rapid Wien maçı muhtemel ilk 11'leri...

1 Geçen sezon elde ettiği üçüncülüğün ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 ve 1 -0'lık sonuçlarla elemişti. Bordo mavililerin 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Rapid Wien oldu. Senelerdir Avrupa kupalarında boy gösteren ve zaman zaman üst turlara da yükselen Avusturya temsilcisi ile iki kritik maça çıkacak olan Fırtına, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak Avusturya'daki rövanşa çıkmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin sahaya çıkması beklenen kadro da belli oldu. İşte detaylar...

2 Yeni sezonda hem Süper Lig ve Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen bordo mavili ekip, 9 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yönetim, futbolcuların büyük kısmını kampa yetiştirdi. İlk etapta Standard Liege'den Denis Dragus ve Cihan Çanak, Glasgow Rangers'tan John David Lundstram ve Borna Barisic, Hull City'den Ozan Tufan ve Al-Fayha'dan Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlandı.