Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Jorge Jesus şampiyonluk için büyük önem taşıyan müsabaka öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Portekizli hocanın Trabzonspor maçı 11'i...
17.05.2023 16:04 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:04
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.