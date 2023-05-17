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Haberler Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Jorge Jesus şampiyonluk için büyük önem taşıyan müsabaka öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Portekizli hocanın Trabzonspor maçı 11'i...

17.05.2023 16:04 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:04
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Zorlu müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sürpriz karar! Trabzonspor maçında forma onun

Kanarya, Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla saha çıkacak.

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