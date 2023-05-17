Galatasaray'a 'şampiyon' yıldız! Napoli'den geliyor
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Buna göre Aslan, Napoli'den o ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
17.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:09
Okan Buruk'un öğrencileri 34. hafta maçında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Böylelikle Cimbom 32 maç sonunda 76 puana ulaştı ve 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti.