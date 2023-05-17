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Galatasaray'a 'şampiyon' yıldız! Napoli'den geliyor

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Buna göre Aslan, Napoli'den o ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

17.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:09
Galatasaray’a ’şampiyon’ yıldız! Napoli’den geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a ’şampiyon’ yıldız! Napoli’den geliyor

Sarı kırmızılılar zorlu lig yarışını zirvede bitirmeye çok yaklaştı.

Galatasaray’a ’şampiyon’ yıldız! Napoli’den geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri 34. hafta maçında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Galatasaray’a ’şampiyon’ yıldız! Napoli’den geliyor

Aslan'ın galibiyet gollerini Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray’a ’şampiyon’ yıldız! Napoli’den geliyor

Böylelikle Cimbom 32 maç sonunda 76 puana ulaştı ve 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti.

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