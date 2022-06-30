Fenerbahçe'de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…
Fenerbahçe'de kalça kasık bölgesindeki ağrıları sebebiyle yaklaşık iki aydır tedavisine devam edilen Arda Güler'in sağlık durumu yakından takip edilirken teknik direktör Jorge Jesus, Arda'nın takımla çalışmalara başlayacağı tarihle ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
30.06.2022 22:14 - Son Güncelleme: 30.06.2022 22:16
Fenerbahçe'de Avusturya kampında gözler ise geçtiğimi sezonun son bölümünde sakatlanan ve yaklaşık iki aydır tedavisine devam edilen Arda Güler'de olacak.
JESUS'TAN ARDA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
İstanbul'daki kamp etabında takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in sağlık durumu yakından takip edilirken teknik patron Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcu ile ilgili önemli bir karar aldı.
Jesus'un sakatlığını atlatan Arda Güler için aceleci olmayacağı ve genç oyuncunun yüzde yüz hazır hale gelmeden takımla çalışmalara başlamasına izin vermeyeceği öğrenildi.