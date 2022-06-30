Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Fenerbahçe'de kalça kasık bölgesindeki ağrıları sebebiyle yaklaşık iki aydır tedavisine devam edilen Arda Güler'in sağlık durumu yakından takip edilirken teknik direktör Jorge Jesus, Arda'nın takımla çalışmalara başlayacağı tarihle ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
30.06.2022 22:14 - Son Güncelleme: 30.06.2022 22:16
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmasının İstanbul'da tamamlayan ve yarın ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine gidecek olan Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarına burada devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Fenerbahçe'de Avusturya kampında gözler ise geçtiğimi sezonun son bölümünde sakatlanan ve yaklaşık iki aydır tedavisine devam edilen Arda Güler'de olacak.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

JESUS'TAN ARDA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
İstanbul'daki kamp etabında takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in sağlık durumu yakından takip edilirken teknik patron Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcu ile ilgili önemli bir karar aldı.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Jesus'un sakatlığını atlatan Arda Güler için aceleci olmayacağı ve genç oyuncunun yüzde yüz hazır hale gelmeden takımla çalışmalara başlamasına izin vermeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…

Jesus'un genç oyuncunun sakatlığının tekrarlama ihtimaline karşı böyle bir tedbir aldığı ve Arda'nın takımla çalışmalarda da kademeli bir şekilde yer almasını planladığı belirtiliyor.

SON DAKİKA