Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı. Öte yandan yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Beşiktaş'ın 120. yılında terleteceği yeni sezon formaları...
30.06.2022 20:04 - Son Güncelleme: 30.06.2022 20:05
Beşiktaş, 2022-23 sezonu formaları taraftarın beğenisine sunuldu.
Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarını tanıttı. 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor.
EV SAHİBİ FORMASI
Beşiktaş'ın ev sahibi formasında sadelik ön plana çıkarılırken siyah-beyaz kendinden çubuk desenli özel bir kumaş kullanıldı. Bu file çubuklar forma içindeki hava sirkülasyonunu maksimize ederken formaya da şık bir görünüm kazandırıyor.
120. YIL ÖZEL LOGOSU
Beşiktaş'ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.