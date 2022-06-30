Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

DEPLASMAN FORMASI

Deplasman formasında ise kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı.



