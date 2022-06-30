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Haberler Spor Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı. Öte yandan yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Beşiktaş'ın 120. yılında terleteceği yeni sezon formaları...

30.06.2022 20:04 - Son Güncelleme: 30.06.2022 20:05
Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

Beşiktaş, 2022-23 sezonu formaları taraftarın beğenisine sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarını tanıttı. 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

EV SAHİBİ FORMASI
Beşiktaş'ın ev sahibi formasında sadelik ön plana çıkarılırken siyah-beyaz kendinden çubuk desenli özel bir kumaş kullanıldı. Bu file çubuklar forma içindeki hava sirkülasyonunu maksimize ederken formaya da şık bir görünüm kazandırıyor.

Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

DEPLASMAN FORMASI
Deplasman formasında ise kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı.

Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek olarak yeni sezonda yerini alıyor.

Beşiktaş 2022-2023 sezonu formalarını tanıttı! Siyah - beyazın peşinde...

120. YIL ÖZEL LOGOSU
Beşiktaş'ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.

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