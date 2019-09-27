Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte hareketli anlar yaşanıyor. Yoğun bir yaz dönemi transfer sezonu geçiren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden planlamasını yapmaya başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen çalışmalarda, takımdan gönderilecek isimler de belirlendi. İşte Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

27.09.2019 11:49 - Son Güncelleme: 27.09.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





