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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekipte hareketli anlar yaşanıyor. Yoğun bir yaz dönemi transfer sezonu geçiren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden planlamasını yapmaya başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen çalışmalarda, takımdan gönderilecek isimler de belirlendi. İşte Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

27.09.2019 11:49 - Son Güncelleme: 27.09.2019 11:49
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi deprem! 4 isim takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti.

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