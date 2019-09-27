Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

Fakat bu iki kulüp arasında bu gerginlik gayet normal karşılanabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu rekabet 110 yıla dayanınca neler yaşandığı, nelerin yaşanacağının bir işareti gibi. Hadi gelin Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin tarihine bir göz atalım...