Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu... Bir yanda geçtiğimiz sezonu kötü bitiren, bu sezona büyük umutlarla başlayan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, diğer bir yanda geride bıraktığımız sezonu şampiyon kapatan ancak bu sezona istediği başlangıcı yapamayan Fatih Terim'in Galatasaray'ı. İki takım arasındaki ilişkiler derbi öncesi ise hayli gergin. Tabi bu gerginliğin asıl nedenlerinden biri rekabetin tarihe dayanması. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbinin tarihinden ilginç anekdotlar sizi çok şaşırtacak...
27.09.2019 10:18
- Son Güncelleme: 27.09.2019 10:31
GALATASARAY-FENERBAHÇE ARASINDAKİ İLK MAÇ: 17 OCAK 1909
1905 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Galatasaray ile 1907 yılında Anadolu yakasında kurulan Fenerbahçe arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde, bugün Ülker Stadyumu'nun olduğu yerde bulunan Union Club Sahası'nda (Papaz'ın Çayırı) Hakem James La Fontaine'in yönetiminde oynandı.
TEKNİK DİREKTÖRLER AYNI ZAMANDA OYUNCUYDU
Galatasaray sahaya; Ahmed Robenson, Bekir Sıtkı Bircan, Milo Bakic, Adnan İbrahim Piroğlu, Horace Armitage, Sabri Mahir, Hasan Basri, Celâl İbrahim, Fuad Hüsnü Kayacan, İdris Bey ve Emin Bülend Serdaroğlu 11'i ile çıkmıştı ve Galatasaray'a futbolculardan Horace Armitage teknik direktörlük yapıyordu.
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