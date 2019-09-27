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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu... Bir yanda geçtiğimiz sezonu kötü bitiren, bu sezona büyük umutlarla başlayan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, diğer bir yanda geride bıraktığımız sezonu şampiyon kapatan ancak bu sezona istediği başlangıcı yapamayan Fatih Terim'in Galatasaray'ı. İki takım arasındaki ilişkiler derbi öncesi ise hayli gergin. Tabi bu gerginliğin asıl nedenlerinden biri rekabetin tarihe dayanması. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbinin tarihinden ilginç anekdotlar sizi çok şaşırtacak...

27.09.2019 10:18 - Son Güncelleme: 27.09.2019 10:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

Spor Toto Süper Lig'in en köklü ekiplerinden ikisi Galatasaray ve Fenerbahçe 28 Eylül akşamı Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabetin 110.yılında maç öncesinde her iki kulüp arasında ilişkiler hayli gergin.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

Fakat bu iki kulüp arasında bu gerginlik gayet normal karşılanabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu rekabet 110 yıla dayanınca neler yaşandığı, nelerin yaşanacağının bir işareti gibi. Hadi gelin Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin tarihine bir göz atalım...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE ARASINDAKİ İLK MAÇ: 17 OCAK 1909

1905 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Galatasaray ile 1907 yılında Anadolu yakasında kurulan Fenerbahçe arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde, bugün Ülker Stadyumu'nun olduğu yerde bulunan Union Club Sahası'nda (Papaz'ın Çayırı) Hakem James La Fontaine'in yönetiminde oynandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

İLK MAÇ, İLK BİLET

Bu ebedi ve ezeli rekabetin başladığı ilk derbide gülen taraf Emin Bülent Serdaroğlu'nun 2 golü ve 2-0'lık skorla Galatasaray'ın oldu.

Bu bilet ise Ali Sami Yen'in kişisel fotoğraf albümünde ilk maça dair bulunan bu tek kare.

Kaynak:Webaslan

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler; arasındaki maçlar, goller, kavgalar...

TEKNİK DİREKTÖRLER AYNI ZAMANDA OYUNCUYDU

Galatasaray sahaya; Ahmed Robenson, Bekir Sıtkı Bircan, Milo Bakic, Adnan İbrahim Piroğlu, Horace Armitage, Sabri Mahir, Hasan Basri, Celâl İbrahim, Fuad Hüsnü Kayacan, İdris Bey ve Emin Bülend Serdaroğlu 11'i ile çıkmıştı ve Galatasaray'a futbolculardan Horace Armitage teknik direktörlük yapıyordu.

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