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Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım

Galatasaray ile adı özdeşleşen, bir dönem Glasgow Rangers, Blackburn forması giyen Tugay Kerimoğlu'nun adı hala efsaneler arasında. Milli Takımımızda da büyük rol oynayan 49 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, kariyerini daha sonra antrenör olarak sürdürdü. Özel hayatını da gözlerden uzak tutan Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi, hem de 'asfaltı ağlatarak.' Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'nun futbol açıklaması da bir hayli dikkat çekici. İşte başta Tugay Kerimoğlu olmak üzere futbolcuların çocukları.

02.03.2020 09:50 - Son Güncelleme: 02.03.2020 10:04
Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım

Galatasaray ve Milli Takım formasıyla adını yazdırdığı başarılarla Türk futbolunun efsane isimlerinden biri Tugay Kerimoğlu.

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Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım

Bir dönem oğlu Berke Kerimoğlu'da futbol oynadı ancak babası gibi olamadı. Farklı bir kariyer tercih eden Berke Kerimoğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülend.

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım

ASFALTI AĞLATTI

Arazi aracıyla dikkat çeken Berke Kerimoğlu futbol kariyeriyle ilgili de açıklama yaptı.

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım

Baba mesleğini sevmediğini, onun yerine oyunculuk ve sinemada karar kıldığını söyleyen Berke Kerimoğlu "Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi. Ben de eğitim aldığım konuda, sinemada ilerlemek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke yıllar sonra görüntülendi: Babam gibi olamadım
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