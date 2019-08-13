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Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç ve Comolli geçen hafta toplantı yaptı... Tecrübeli hoca, "Serdar ve Sadık ile bu işin olmayacağını size söyledim. Ama hala 2 stoper alınmadı" dedi. Comolli Yanal'a "Jailson stoper oynar. Biraz üzerinde dur" diye çıkıştı. Yanal neredeyse istifa edecekti... Ali Koç havayı yumuşattı. Bir kaç gün sonra Zanka geldi...

13.08.2019 07:49 - Son Güncelleme: 13.08.2019 07:49
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

F.Bahçe'de geçtiğimiz günlerde büyük bir krizin kıyısından dönüldü.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

Samandıra'da Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal transfer zirvesi için bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

ACELE ETMELİYİZ!
Bu görüşmede Ersun Yanal, "Serdar Aziz ve Sadık ile bu iş yürümez. Bize acil stoper transferi lazım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

JAİLSON'U BİRAZ DAHA DENE!
Yanal'ın bu çıkışına Comolli'nin "Jailson, stoper oynar. Biraz daha üzerinde dur" diye çıkıştı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi

Yanal'ın o an istifa noktasına geldiği ancak araya Ali Koç'un girip havayı yumuşattığı öğrenildi.

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