Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç ve Comolli geçen hafta toplantı yaptı... Tecrübeli hoca, "Serdar ve Sadık ile bu işin olmayacağını size söyledim. Ama hala 2 stoper alınmadı" dedi. Comolli Yanal'a "Jailson stoper oynar. Biraz üzerinde dur" diye çıkıştı. Yanal neredeyse istifa edecekti... Ali Koç havayı yumuşattı. Bir kaç gün sonra Zanka geldi...
13.08.2019 07:49
- Son Güncelleme: 13.08.2019 07:49
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