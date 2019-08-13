GaleriSpor

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Liverpool ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.

13.08.2019 06:46 - Son Güncelleme: 13.08.2019 07:37
Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile, apronda hazır bulunan takım otobüsüne bindi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Saat 01.45 sıralarında Chelsea takımını taşıyan otobüs, Beşiktaş'ta konaklayacakları otele hareket etti.

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Takım otobüsünde, Chelsea kulübünün amblemi ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali logosu olduğu görüldü.

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Öte yandan aynı uçakla 70 civarında Chelsea taraftarı da İstanbul'a geldi. İngiliz taraftarlar, Dış Hatlar Terminali'nde, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile bando ekibi tarafından karşılandı.

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Taraftarlara Chelsea atkıları dağıtıldı. Bir süre bagaj bekleyen taraftarlar, daha sonra konaklayacakları otellere hareket etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifadan döndü! Yanal ve yönetim transfer için karşı karşıya geldi