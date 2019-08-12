Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ersun Yanal'ın ısrarla eksik mevkilere takviye istemesi üzerine çalışmaları hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, Roma'nın Fransız orta sahası Steven Nzonzi'yi markaja aldı. Fransız yıldızla 6 numara mevkindeki eksikliği gidermek isteyen Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
12.08.2019 21:03
- Son Güncelleme: 12.08.2019 21:03
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