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Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ersun Yanal'ın ısrarla eksik mevkilere takviye istemesi üzerine çalışmaları hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, Roma'nın Fransız orta sahası Steven Nzonzi'yi markaja aldı. Fransız yıldızla 6 numara mevkindeki eksikliği gidermek isteyen Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

12.08.2019 21:03 - Son Güncelleme: 12.08.2019 21:03
Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili yaptığı konuşmasında 3 veya 4 takviye yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sarı-lacivertli kurmaylar stoper, sol bek, ön libero ve duruma göre bir santrfor transferi için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu.

Fenerbahçe'de gündem Nzonzi | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de ön libero transferi için Marsilya'nın yıldızı Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı.

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