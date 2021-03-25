Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili flaş karar! Yollar ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de sezona yaptığı transferlerle flaş bir başlangıç yapan ancak ligin 31. haftası geride kalırken zirvenin gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un geleceği konusunda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan yolların ayrılacağı iddia edilen teknik adamla ilgili flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

25.03.2021 12:37 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





