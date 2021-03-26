Vidal transferinde Galatasaray'a Fransız rakip! Dev kapışma başladı
Önümüzdeki yıl Inter ile devam etmeyeceği öğrenilen Şilili dünya yıldızı Arturo Vidal için nabız yoklayan Galatasaray'a, transferde dişli bir rakip çıktı. Yıldız ismin menajeri flaş bir hamle yaparak, futbolcusunu Avrupa devine de önerdi. İşte detaylar...
26.03.2021 09:41
- Son Güncelleme: 26.03.2021 09:41
Dedikodu şeklinde ortaya atılan Vidal'in, Galatasaray'a önerildiği iddiası; İtalya, Şili, Brezilya ve Fransa basınında sıklıkla anılmaya başlandı.
Brezilyalıların iddiasına göre 33 yaşındaki orta saha, Arap takımları ve Flamengo tarafından ara transferde istendi. Ancak Şilili oyuncunun, İnter'de kazandığı rakama çıkılmadı.
INTER GÖZDEN ÇIKARDI
İtalyanlara göre durum; Vidal için Ocak ayına göre farklı… Çünkü İnter, Vidal'ın menajeri Felicevic'e, "Takım bul" talimatını verdi.
Bu yüzden Şilili menajer de Vidal'in maaşını ödemeye yaklaşabilecek Galatasaray ve Marsilya'nın kapısını çaldı.
Marsilya'nın, Vidal için Galatasaray'la mücadeleye girmek zorunda olduğu belirtildi.