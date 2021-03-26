Vidal transferinde Galatasaray'a Fransız rakip! Dev kapışma başladı

Önümüzdeki yıl Inter ile devam etmeyeceği öğrenilen Şilili dünya yıldızı Arturo Vidal için nabız yoklayan Galatasaray'a, transferde dişli bir rakip çıktı. Yıldız ismin menajeri flaş bir hamle yaparak, futbolcusunu Avrupa devine de önerdi. İşte detaylar...

26.03.2021 09:41 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





