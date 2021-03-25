Bugünkü
Takvim

Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla devirdi. Türkiye'yi sevince boğan milli takımın zaferi, dünya basınında da manşetlere taşındı. Hollanda basını ise Türkiye galibiyeti sonrası kendi milli takımını yerden yere vururken, "Türkiye'de felaket gecesi" yorumları yapıldı. İşte o manşetler...

25.03.2021 12:12 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:27
Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-3 mağlup eden A Milli Takım'ımız tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Ay-Yıldızlılar'ın galibiyeti dış basında da büyük yankı buldu. Turnuva'nın organizatörü FIFA galibiyetimizi "Ev sahibi Türkiye, maçın çoğunluğunu kontrol aldığı gecede Burak Yılmaz liderliğinde Hollanda'yı devirdi" başlığıyla okuyucularına sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

Hollanda medyası karşılaşma için, "Fiyasko", "İstanbul'da gözyaşları", "Derin hayal kırıklığı" ve "Darbe" başlıklarını kullandı.

Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

İşte A Milli Takım'ımızın nefis galibiyetinin dünya basınındaki yankıları...

Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

"FELAKET GECESİ"

De Telegraaf: Hollanda Milli Takımı için Türkiye'de felaket gecesi

Voetbolzone: Portakallar'dan dramatik başlangıç

Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı ezdi. Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi. (Marca)