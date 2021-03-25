Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi
Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla devirdi. Türkiye'yi sevince boğan milli takımın zaferi, dünya basınında da manşetlere taşındı. Hollanda basını ise Türkiye galibiyeti sonrası kendi milli takımını yerden yere vururken, "Türkiye'de felaket gecesi" yorumları yapıldı. İşte o manşetler...
25.03.2021 12:12
- Son Güncelleme: 25.03.2021 12:27
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-3 mağlup eden A Milli Takım'ımız tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Ay-Yıldızlılar'ın galibiyeti dış basında da büyük yankı buldu. Turnuva'nın organizatörü FIFA galibiyetimizi "Ev sahibi Türkiye, maçın çoğunluğunu kontrol aldığı gecede Burak Yılmaz liderliğinde Hollanda'yı devirdi" başlığıyla okuyucularına sundu.