Milliler kazandı Hollanda basını ağladı: Türkiye'de felaket gecesi

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla devirdi. Türkiye'yi sevince boğan milli takımın zaferi, dünya basınında da manşetlere taşındı. Hollanda basını ise Türkiye galibiyeti sonrası kendi milli takımını yerden yere vururken, "Türkiye'de felaket gecesi" yorumları yapıldı. İşte o manşetler...

25.03.2021 12:12 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





