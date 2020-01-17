Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan seçilmesinden kısa bir süre sonra sportif direktör olarak göreve getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıklamış ve bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki Damien Comolli neden istifa etti? Comolli ile başkan Ali Koç arasında geçen ve ayrılığa neden olan diyalog ortaya çıktı...
17.01.2020 11:07
- Son Güncelleme: 17.01.2020 11:23
Comolli'yi ayrılığa götüren sebepler belli olurken, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı son görüşmedeki olay diyalog ortaya çıktı. İşte detaylar...
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