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Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan seçilmesinden kısa bir süre sonra sportif direktör olarak göreve getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıklamış ve bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki Damien Comolli neden istifa etti? Comolli ile başkan Ali Koç arasında geçen ve ayrılığa neden olan diyalog ortaya çıktı...

17.01.2020 11:07 - Son Güncelleme: 17.01.2020 11:23
Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Fenerbahçe'de dün resmi siteden yapılan açıklama ile sportif direktör Damien Comolli'nin istifa ettiği bildirildi. Fransız direktör son günlerde kulüp içinde tartışma konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Comolli'yi ayrılığa götüren sebepler belli olurken, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı son görüşmedeki olay diyalog ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına seçildiğinde ilk icraat olarak göreve Damien Comolli'yi getirmiş, futbolu kendisine emanet ettiğini söylemişti.

Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Taraftarlar ise son yapılan Simon Falette transferine tepki gösterip Fransız spor adamını istifaya davet edince Comolli de bu eleştirilere Twitter hesabı açarak cevap vermiş, olayı "Başkan istedi ben aldım"a getirmişti.

Fenerbahçe'de ayrılığı getiren Koç-Comolli konuşması: Bunun affı yok!

Başkan Koç, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak "Şimdilik bizimle, ama özünde yanlış bir açıklama. Konuyu görüşeceğiz" diyerek bu ayrılığın sinyalini vermişti. Koç-Comolli görüşmesi dün gerçekleşti.

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