Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

İngiltere Premier Lig'in 382 milyon Euro kâr ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. UEFA raporunda döviz kurundaki yükselişin de rakamlara etkisi olduğu vurgulanırken; sizler için ilk beş sıra ve takımlarımızın resmi borçlarını sıraladık.