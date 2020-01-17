Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu
TFF'nin limit kararının ardından Türkiye'de son dönemde spor gündemini en çok meşgul eden konuların başında kulüplerin borçları geliyor. UEFA resmi internet sitesinden kulüplerin finansal durumlarını açıklarken, Süper Lig'in devleri ile ilgili de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray, gelir-gider dengesi bakımından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borç durumu...
17.01.2020 14:21
- Son Güncelleme: 17.01.2020 14:21
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