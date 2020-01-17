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Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

TFF'nin limit kararının ardından Türkiye'de son dönemde spor gündemini en çok meşgul eden konuların başında kulüplerin borçları geliyor. UEFA resmi internet sitesinden kulüplerin finansal durumlarını açıklarken, Süper Lig'in devleri ile ilgili de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray, gelir-gider dengesi bakımından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borç durumu...

17.01.2020 14:21 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:21
Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

Avrupa'da en fazla borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listede Süper Lig'den üç takım yer aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı sıralamada sarı lacivertlilerin net borcunun gelirinin neredeyse 3 katı olduğu görüldü.

Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

İngiltere Premier Lig'in 382 milyon Euro kâr ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. UEFA raporunda döviz kurundaki yükselişin de rakamlara etkisi olduğu vurgulanırken; sizler için ilk beş sıra ve takımlarımızın resmi borçlarını sıraladık.

Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

1 - Manchester United 568 milyon euro / Borç gelirin 0.9 katı

Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

2 - Tottenham Hotspur 483 milyon euro / Borç gelirin 1.1 katı

Son dakika spor haberleri: UEFA kulüplerin borcunu resmen açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borcu

3 - Inter 461 milyon euro / Borç gelirin 1.6 katı

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