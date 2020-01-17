TFF ve MHK'da skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır - Alper Ulusoy arasında yaşananlar
Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini sarı-lacivertli takım 3-1'lik skorla kazanmıştı. Maç sonunda özellikle Beşiktaş cephesi Cüneyt Çakır'ın yönetimine büyük tepki göstermişti. Derbiden önce Zorlu Center'daki gizli görüşmeyi ortaya çıkaran Fotomaç Gazetesi, yeni bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemleri Cüneyt Çakır ile Alper Ulusoy arasında yaşanan konuşmalar gündeme damga vurdu. İşte skandalın perde arkası...
Türkiye'de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor... Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy'un Zorlu Center'daki ofiste bir araya gelmesini ortaya çıkaran FOTOMAÇ, kamuoyunda uzun süre tartışılacak yeni ve derin bilgileri bir kez daha elde etti...
SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ
Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır'ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.
Alper Ulusoy'un o anlarda Cüneyt Çakır'ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy'un maç sonunda, "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü" dediği, Çakır'ın ise, "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği belirtildi.