TFF ve MHK'da skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır - Alper Ulusoy arasında yaşananlar

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ

Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır'ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.