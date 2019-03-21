Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında
Galatasaray'ın devre arasında Portekiz liginden transfer ettiği Brezilyalı stoperi Marcao, başarılı performansı ile devlerin ilgisini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid tarafından izlemeye alındığı açıklanan Marcao'nun, şimdi de Roma'nın takibinde olduğu iddia edildi.
21.03.2019 10:57
- Son Güncelleme: 21.03.2019 11:08
FATİH TERİM'İN BANKOSU
Roma'nın sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi... Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan Sambacı'nın Çizme'ye transferi şimdilik zor gözüküyor. Ancak İtalyan temsilcisi Roma astronomik bir transfer teklifiyle masaya oturursa Sarı-Kırmızılı yöneticilerin 'Olur' mesajı vereceği belirtildi.
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