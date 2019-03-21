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Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

Galatasaray'ın devre arasında Portekiz liginden transfer ettiği Brezilyalı stoperi Marcao, başarılı performansı ile devlerin ilgisini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid tarafından izlemeye alındığı açıklanan Marcao'nun, şimdi de Roma'nın takibinde olduğu iddia edildi.

21.03.2019 10:57 - Son Güncelleme: 21.03.2019 11:08
Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

Cimbom'un devre arasında Portekiz temsilcisi Chaves'den transfer ettiği Marcao'nun İtalyan devi Roma tarafından takipte olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

İtalyan scoutların 22 yaşındaki oyuncuyu 3 kez izlediği önemli notlar aldığı öğrenildi. İtalyan medyası da Roma'nın Marcao'yu çok istediğini sayfalarına taşıdı.

Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

FATİH TERİM'İN BANKOSU
Roma'nın sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi... Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan Sambacı'nın Çizme'ye transferi şimdilik zor gözüküyor. Ancak İtalyan temsilcisi Roma astronomik bir transfer teklifiyle masaya oturursa Sarı-Kırmızılı yöneticilerin 'Olur' mesajı vereceği belirtildi.

Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

Marcao, G.Saray'a geldikten sonraki performansıyla göz doldurdu.

Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında
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