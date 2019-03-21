Galatasaraylı Marcao Roma'nın kıskacında

Galatasaray'ın devre arasında Portekiz liginden transfer ettiği Brezilyalı stoperi Marcao, başarılı performansı ile devlerin ilgisini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid tarafından izlemeye alındığı açıklanan Marcao'nun, şimdi de Roma'nın takibinde olduğu iddia edildi.

21.03.2019 10:57 - Son Güncelleme: 21.03.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





