Fenerbahçe transfer haberleri: William olmadı, Willian geliyor!
Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... William Carvalho transferinde oyuncunun isteklerini abartılı bulan ve alternatiflerine yönelen Fenerbahçe, aradığını Brezilya'da buldu. Flamengo'da forma giyen Willian Arao'yu kadrosuna katma girişiminde bulunan Fenerbahçe, transferi çözmek için uğraşıyor. Oyuncunun geçmişte Jorge Jesus ile çalışmış olması da avantaj olarak gösteriliyor. 30 yaşındaki futbolcunun çalıştığı isimler arasında Domenec Torrent de var...
17.06.2022 09:24 - Son Güncelleme: 17.06.2022 09:24
Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına devam eden ve Lincoln Henrique ile Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir başka hedef William Carvalho idi.
Real Betis'te forma giyen ve yeşil beyazlı kulübün bırakmaya hazır olduğu Carvalho, istemesi durumunda Fenerbahçe'ye bonservissiz katılabilecekti.
JESUS ÇOK İSTİYORDU
Teknik direktör Jorge Jesus'un çok istediği ve takımın lideri olarak kullanmak istediği Carvalho'nun istekleri Fenerbahçe'yi alternatiflerle görüşmeye itti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre sarı lacivertliler, Jorge Jesus ve Domenec Torrent ile de çalışmış olan Willian Arao'yu Carvalho'nun alternatifi olarak belirledi.