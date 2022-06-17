Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul'a geçiyor! İşte yeni kulübü...
Transfer haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Trabzonspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Anthony Nwakaeme için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Türkiye'de futbol oynamaktan mutlu olan futbolcu, sürpriz bir takımla görüşmelere başladı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. İşte detaylar...
17.06.2022 11:07 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:16
Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklamıştı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Nwakaeme, Trabzonspor'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile anlaşma imzalayacak.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'dan istediği maaşı alamadığı için Fırtına'dan ayrılacak.
ÇABA GÖREMEDİ
Habere göre, Trabzonspor Nwakaeme'nin birinci tercihiydi, maaş konusunda fedakarlık da yaptı ancak karşılığında beklediği çabayı göremedi.