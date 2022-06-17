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Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul'a geçiyor! İşte yeni kulübü...

Transfer haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Trabzonspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Anthony Nwakaeme için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Türkiye'de futbol oynamaktan mutlu olan futbolcu, sürpriz bir takımla görüşmelere başladı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. İşte detaylar...

17.06.2022 11:07 - Son Güncelleme: 17.06.2022 11:16
Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul’a geçiyor! İşte yeni kulübü...


Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklamıştı.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul’a geçiyor! İşte yeni kulübü...

Anthony Nwakaeme'nin Türkiye'de kalmak istediği bilinirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul’a geçiyor! İşte yeni kulübü...

FENERBAHÇE İDDİASI

Nwakaeme, Trabzonspor'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile anlaşma imzalayacak.

Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul’a geçiyor! İşte yeni kulübü...

Fotomaç'ta yer alan habere göre Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'dan istediği maaşı alamadığı için Fırtına'dan ayrılacak.

Fenerbahçe transfer haberleri: Nwakaeme İstanbul’a geçiyor! İşte yeni kulübü...

ÇABA GÖREMEDİ
Habere göre, Trabzonspor Nwakaeme'nin birinci tercihiydi, maaş konusunda fedakarlık da yaptı ancak karşılığında beklediği çabayı göremedi.

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