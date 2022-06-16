Eren Elmalı’yı Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe’den sol bek için yeni hamle!
Bir süredir sol bek mevkisi için ilgilendiği Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile anlaşma sağlamasının ardından Fenerbahçe, bu bölge için yeni bir ismi gündemine aldı. Bazı yabancı sol beklerle temasta olan Sarı-Lacivertli yönetim, Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı da sol bek için alternatifler arasına ekledi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturması sonrası ilk olarak Portekiz'in Santa Clara takımından 10 numara mevkisinde forma giyen Lincoln Henrique, PSV'nin kanat oyuncusu Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sol bek transferi için de girişimlerini sürdürüyor.
Sol bek için bir süredir geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Eren Elmalı ile birlikte başta Real Madrid'den ayrılan Marcelo olmak üzere bazı yabancı oyuncularla temasa geçen Fenerbahçe, Eren'in Trabzonspor'la anlaşması sonrası ise yeni bir hamle yaptı.
ALTAY'DAN KAZIMCAN KARATAŞ RADARDA
Fenerbahçe yönetiminin, şu an için sol bek transferinde önceliğinin yabancı bir futbolcu ile anlaşmak olduğu öğrenilse de Eren'in Trabzonspor'a gitmesi sonrası savunmanın solu için adaylara yerli bir isim daha eklendi.
Fenerbahçe'nin sol bek için yabancı oyuncularla yaptığı görüşmelerden istediği sonucun alınamaması halinde Kazımcan için resmen harekete geçileceği ve genç futbolcu için Altay'a teklif yapılacağı öğrenildi.