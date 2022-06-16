Eren Elmalı’yı Trabzonspor’a kaptıran Fenerbahçe’den sol bek için yeni hamle!

Sol bek için bir süredir geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Eren Elmalı ile birlikte başta Real Madrid'den ayrılan Marcelo olmak üzere bazı yabancı oyuncularla temasa geçen Fenerbahçe, Eren'in Trabzonspor'la anlaşması sonrası ise yeni bir hamle yaptı.