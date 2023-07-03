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Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da 3 ayrılık daha!

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da 3 ayrılık daha!

Bu sezon kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Fenerbahçe, Enner Valencia, Pelkas, Berisha ve Alioski ile yolları ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde bu isimlerin yanında 3 yıldız daha eklenecek. İşte o isimler ve transferdeki son durum...

03.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 03.07.2023 13:03
Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya’da 3 ayrılık daha!

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya’da 3 ayrılık daha!

Sarı-lacivertliler sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırırken, takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya’da 3 ayrılık daha!

Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlayan Kanarya, transfer çalışmalarına ise hız verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya’da 3 ayrılık daha!

İlk olarak Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe, Inter ile sözleşme uzatmayan Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya’da 3 ayrılık daha!

Fenerbahçe'nin kasasından 2 oyuncu için de bonservis bedeli çıkmadı.

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