Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da 3 ayrılık daha!
Bu sezon kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Fenerbahçe, Enner Valencia, Pelkas, Berisha ve Alioski ile yolları ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde bu isimlerin yanında 3 yıldız daha eklenecek. İşte o isimler ve transferdeki son durum...
03.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 03.07.2023 13:03
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırırken, takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
İlk olarak Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe, Inter ile sözleşme uzatmayan Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı.