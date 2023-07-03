Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, yıldız isme sürpriz bir teklif geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği ismin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. İşte transfer teklifinin detayları ve o isim...
03.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:33
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gidecek ve kalacak oyuncular şekillenmeye başladı.
Bonservislerinin alınması için uğraşılan Mauro Icardi ve Milot Rashica da şimdilik kulüplerine geri döndü.
Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo, Sacha Boey ve Lucas Torreira da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler aldı.