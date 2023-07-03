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Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, yıldız isme sürpriz bir teklif geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği ismin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. İşte transfer teklifinin detayları ve o isim...

03.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:33
Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gidecek ve kalacak oyuncular şekillenmeye başladı.

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Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Bafetimbi Gomis, Mostafa Mohamed, Emre Taşdemir, Okan Kocuk ve Juan Mata'yla yollar ayrıldı.

Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Bonservislerinin alınması için uğraşılan Mauro Icardi ve Milot Rashica da şimdilik kulüplerine geri döndü.

Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isme flaş teklif! Okan Buruk kalmasını istiyor

Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo, Sacha Boey ve Lucas Torreira da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler aldı.

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