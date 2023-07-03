Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli
Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Romain Saiss'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istediği biliniyordu. Bu bölgeye devre arasında takviye yapan siyah beyazlılar, Faslı yıldıza kolaylık da sağlayacak. Beşiktaş'a Saiss konusunda müjdeli haber Arabistan'dan geldi. İşte konuşulan bonservis bedeli...
03.07.2023 15:19 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:19
Fransız ekibi teklifini yenilemezken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın devreye girdiği ileri sürüldü.