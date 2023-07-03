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Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Romain Saiss'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istediği biliniyordu. Bu bölgeye devre arasında takviye yapan siyah beyazlılar, Faslı yıldıza kolaylık da sağlayacak. Beşiktaş'a Saiss konusunda müjdeli haber Arabistan'dan geldi. İşte konuşulan bonservis bedeli...

03.07.2023 15:19 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:19
Beşiktaş transfer haberleri | Kartal’a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı ve transfer konusunda da gaza bastı.

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Beşiktaş transfer haberleri | Kartal’a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss'e birden çok transfer teklifi geldiği biliniyordu.

Beşiktaş transfer haberleri | Kartal’a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Faslı stoper için Marsilya'nın 2.5 milyon Euro'yla kapıyı çaldığı ve bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş transfer haberleri | Kartal’a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Fransız ekibi teklifini yenilemezken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş transfer haberleri | Kartal’a Saiss piyangosu! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın transferde 4 milyon Euro beklediği kaydedilirken, Arabistan ekibinin bu rakamı verebileceği belirtildi.

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