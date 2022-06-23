Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezona şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un çok istediği William Carvalho için şartlar zorlanıyor. Real Betis ile bonservis konusunda anlaşma zemini sağlamaya çalışan yönetim, bir taraftan da oyuncunun istediği yıllık ücret konusunda pazarlık yapıyor. İşte transferdeki son durum...
Orta sahanın gerisinden oyunu etkili bir şekilde kuracak bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de William Carvalho için ciddi şekilde mesai harcanıyor.
JESUS ÇOK İSTİYOR
Jorge Jesus'un planlarında önemli bir yer vermeyi düşündüğü Carvalho, sarı lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Real Betis ile pazarlıklarını sürdüren ve olumlu bir mesafe kaydeden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor.
BONSERVİS BEDELİNDE ANLAŞILMAK ÜZERE
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ve Real Betis, 5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın.
YILLIK ÜCRETİ FAZLA
30 yaşındaki oyuncu ise yıllık 3.5 milyon Euro'dan daha az bir ücrete sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ise yıllık 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemek istemiyor.
ÖN LİBERO MEVKİSİNDE OYNUYOR
Ön libero olarak forma giyen William Carvalho, duruma göre stoper olarak da görev alabiliyor.