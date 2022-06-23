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Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezona şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un çok istediği William Carvalho için şartlar zorlanıyor. Real Betis ile bonservis konusunda anlaşma zemini sağlamaya çalışan yönetim, bir taraftan da oyuncunun istediği yıllık ücret konusunda pazarlık yapıyor. İşte transferdeki son durum...

23.06.2022 12:52 - Son Güncelleme: 23.06.2022 12:52
Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

Orta sahanın gerisinden oyunu etkili bir şekilde kuracak bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de William Carvalho için ciddi şekilde mesai harcanıyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

JESUS ÇOK İSTİYOR

Jorge Jesus'un planlarında önemli bir yer vermeyi düşündüğü Carvalho, sarı lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Real Betis ile pazarlıklarını sürdüren ve olumlu bir mesafe kaydeden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

BONSERVİS BEDELİNDE ANLAŞILMAK ÜZERE

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ve Real Betis, 5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

YILLIK ÜCRETİ FAZLA

30 yaşındaki oyuncu ise yıllık 3.5 milyon Euro'dan daha az bir ücrete sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ise yıllık 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemek istemiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

4 GOL 5 ASİST YAPMIŞTI

2023 yılında kulübüyle sözleşmesi bitecek olan oyuncu, geçen sezon 49 maçta 4 gol, 5 asist ile oynamıştı.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus istiyor, Fenerbahçe zorluyor!

ÖN LİBERO MEVKİSİNDE OYNUYOR

Ön libero olarak forma giyen William Carvalho, duruma göre stoper olarak da görev alabiliyor.

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