Futbol Haberleri: Avrupa Kupası'nı kazandı, futbolu bıraktı!
Futbol haberleri... Son dakika futbol haberleri... Eintracht Frankfurt oyuncusu Martin Hinteregger, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Genç yaşta bu kararı alan futbolcu, akıllara erken yaşta futbolu bırakan yıldız isimleri getirdi. Peki genç yaşta futbolu bırakan yıldız isimler kimler? Cevabı listemizde...
23.06.2022 16:36 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:36
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Martin Hinteregger, futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Avrupa kupası kazanmıştı.
SEBASTIAN DEISLER
Bayern Münih'in Hertha Berlin'den transfer ettiği Sebastian Deisler, büyük bir yetenek olarak lanse ediliyordu. Dizinden sakat olarak Bayern'e gelen futbolcu, 2002 ve 2006 Dünya Kupası'nı sakatlığı sebebiyle kaçırdı. 27 yaşında büyük bir depresyona giren futbolcu, depresyondan çıkamayıp futbolu bıraktı.