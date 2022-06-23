Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

SEBASTIAN DEISLER

Bayern Münih'in Hertha Berlin'den transfer ettiği Sebastian Deisler, büyük bir yetenek olarak lanse ediliyordu. Dizinden sakat olarak Bayern'e gelen futbolcu, 2002 ve 2006 Dünya Kupası'nı sakatlığı sebebiyle kaçırdı. 27 yaşında büyük bir depresyona giren futbolcu, depresyondan çıkamayıp futbolu bıraktı.