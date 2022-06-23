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Futbol Haberleri: Avrupa Kupası'nı kazandı, futbolu bıraktı!

Futbol haberleri... Son dakika futbol haberleri... Eintracht Frankfurt oyuncusu Martin Hinteregger, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Genç yaşta bu kararı alan futbolcu, akıllara erken yaşta futbolu bırakan yıldız isimleri getirdi. Peki genç yaşta futbolu bırakan yıldız isimler kimler? Cevabı listemizde...

23.06.2022 16:36 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:36
Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Martin Hinteregger, futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Avrupa kupası kazanmıştı.

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Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

Hinteregger, yaptığı açıklamada, "Sportif açıdan performansım dalgalanıyordu. Avrupa Ligi'ndeki ortak başarılarımız, veda etmem için beni motive etti." dedi.

Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

Frankfurt'un Avrupa'daki kupa alma başarısına değinen Hinteregger, "İkinci evim haline gelen bu şehirde, bu fantastik taraftarlarla son büyük zafer kutlamam olacağını biliyordum." diye konuştu.

Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

Hinteregger'in bu kararı ise akıllara kendisinden önce futbolu erken yaşta bırakan futbolcuları getirdi.


İŞTE FUTBOLA ERKEN VEDA EDEN FUTBOLCULAR

Futbol Haberleri: Avrupa Kupası’nı kazandı, futbolu bıraktı!

SEBASTIAN DEISLER
Bayern Münih'in Hertha Berlin'den transfer ettiği Sebastian Deisler, büyük bir yetenek olarak lanse ediliyordu. Dizinden sakat olarak Bayern'e gelen futbolcu, 2002 ve 2006 Dünya Kupası'nı sakatlığı sebebiyle kaçırdı. 27 yaşında büyük bir depresyona giren futbolcu, depresyondan çıkamayıp futbolu bıraktı.

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