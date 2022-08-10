Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de 'Michy Batshuayi' sürprizi... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Fenerbahçe'de teklif sonrası gözler Jorge Jesus'a çevrildi.
MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
İddialara göre Fenerbahçe'nin forvet gündemine sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi.
Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a ilettiği belirlendi. Portekizli hocanın ekibiyle beraber yapacağı değerlendirmenin ardından Belçikalı golcüyle ilgili kararını yönetime ileteceği ifade edildi.
Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonund biteceği için herhangi bir kiralama formülü söz konusu değil. Ancak Chelsea'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olan Batshuayi'yi oldukça düşük bir bonservis bedeli ile bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.
2016 yılında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Belçikalı forvet bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.
Batshuayi, İngiliz kulübünde 6 yılda 77 karşılaşmaya çıkabilirken 25 gol atıp 6 asist yaptı.