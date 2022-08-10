Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

Forvet transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe yönetimi en fazla 10 gün içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Şu anda Maxi Gomez için Celta Vigo ile pazarlıklara tüm hızıyla devam eden Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatif isimlerle temasa geçmiş durumda.

