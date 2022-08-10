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Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de 'Michy Batshuayi' sürprizi... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Fenerbahçe'de teklif sonrası gözler Jorge Jesus'a çevrildi.

ONUR ÖZKAN
Özel haber
takvim.com.tr
10.08.2022 11:14 - Son Güncelleme: 10.08.2022 11:14
Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

Forvet transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe yönetimi en fazla 10 gün içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Şu anda Maxi Gomez için Celta Vigo ile pazarlıklara tüm hızıyla devam eden Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatif isimlerle temasa geçmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

İddialara göre Fenerbahçe'nin forvet gündemine sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi.

Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a ilettiği belirlendi. Portekizli hocanın ekibiyle beraber yapacağı değerlendirmenin ardından Belçikalı golcüyle ilgili kararını yönetime ileteceği ifade edildi.

Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

KAÇIRDIĞI GOLLERLE GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 42 resmi maça çıkan Batshuayi 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu zaman zaman önemli performanslara imza atsa da genellile kaçırdığı gollerle gündem oldu.

Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonund biteceği için herhangi bir kiralama formülü söz konusu değil. Ancak Chelsea'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olan Batshuayi'yi oldukça düşük bir bonservis bedeli ile bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...

2016 yılında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Belçikalı forvet bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

Batshuayi, İngiliz kulübünde 6 yılda 77 karşılaşmaya çıkabilirken 25 gol atıp 6 asist yaptı.

Fenerbahçe sürpriz Michy Batshuayi teklifi! Jorge Jesus...
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