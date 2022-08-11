Fenerbahçe Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, "Maçta rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan oyuncuları sahaya sürebileceğiz, elimizde çok fazla opsiyon var" dedi. Eşleşmenin ikinci maçı öncesi Jesus ilk 11'i belirledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.
SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.
Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
KADRO 23 FUTBOLCUDAN OLUŞTU
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovacko maçı için belirlenen 23 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.