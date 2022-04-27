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Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Galatasaray'da Olimpiu Morutan seferberliği başladı. Rumence dışında bir dil bilmediği takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanan ve takım içinde yalnız kaldığı ortaya çıkan Olimpiu Morutan için Sarı-Kırmızılı ekipte hareketlilik başladı. Önceki gün doğum günü kutlanan genç futbolcu ile takım arkadaşları yakından ilgilenmeye başladı. İşte detaylar...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
27.04.2022 17:41 - Son Güncelleme: 27.04.2022 17:41
Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Rumence dışında bir dil bilmediği takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanan ve takım içinde yalnız kaldığı ortaya çıkan Olimpiu Morutan için Sarı-Kırmızılı ekipte hareketlilik başladı.

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Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından bonuslarla 5 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Olimpiu Morutan, Rumence dışında bir dil konuşamaması sebebiyle takım içerisinde arkadaşları ile diyalog kurmakta zorluk çekerken, bu durum kamuoyuna da yansımış ve tepki çekmişti.

Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Galatasaraylı taraftarlar Morutan'ın takım arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığı yönünde eleştirilerde bulunurken, Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent de Rumen oyuncunun İngilizce bilmemesi sebebiyle zaman zaman kulüpte iletişim kurmakta zorlandığını söylemişti.

Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

OLİMPİU MORUTAN'IN YALNIZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Morutan'ın takım içinde sık sık yalnız görüntülenmesi ve bu durumun tepki çekmesinin ardından ise Galatasaraylı futbolcular, genç oyuncu ile daha yakından ilgilenmeye başladı.

Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Morutan'ın önceki gün kutlanan doğum gününde özellikle Alpaslan Öztürk, 23 yaşındaki futbolcuyu pastası kesildiği sırada İngilizce konuşmaya teşvik etmiş ve arkadaşını bu konuda cesaretlendirmişti.


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