Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından bonuslarla 5 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Olimpiu Morutan, Rumence dışında bir dil konuşamaması sebebiyle takım içerisinde arkadaşları ile diyalog kurmakta zorluk çekerken, bu durum kamuoyuna da yansımış ve tepki çekmişti.

