Galatasaray’da Olimpiu Morutan seferberliği! Genç yıldız için harekete geçtiler…
Galatasaray'da Olimpiu Morutan seferberliği başladı. Rumence dışında bir dil bilmediği takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanan ve takım içinde yalnız kaldığı ortaya çıkan Olimpiu Morutan için Sarı-Kırmızılı ekipte hareketlilik başladı. Önceki gün doğum günü kutlanan genç futbolcu ile takım arkadaşları yakından ilgilenmeye başladı. İşte detaylar...
Rumence dışında bir dil bilmediği takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanan ve takım içinde yalnız kaldığı ortaya çıkan Olimpiu Morutan için Sarı-Kırmızılı ekipte hareketlilik başladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından bonuslarla 5 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Olimpiu Morutan, Rumence dışında bir dil konuşamaması sebebiyle takım içerisinde arkadaşları ile diyalog kurmakta zorluk çekerken, bu durum kamuoyuna da yansımış ve tepki çekmişti.
Galatasaraylı taraftarlar Morutan'ın takım arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığı yönünde eleştirilerde bulunurken, Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent de Rumen oyuncunun İngilizce bilmemesi sebebiyle zaman zaman kulüpte iletişim kurmakta zorlandığını söylemişti.
OLİMPİU MORUTAN'IN YALNIZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Morutan'ın takım içinde sık sık yalnız görüntülenmesi ve bu durumun tepki çekmesinin ardından ise Galatasaraylı futbolcular, genç oyuncu ile daha yakından ilgilenmeye başladı.